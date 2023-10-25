Demet Akbağ için olay sözler!

Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpan ve hayatını kaybeden Uzay Heparı'nın eşi Zeynep Tunuslu, yıllar sonra çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

İki ünlü şarkıcı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile yaşadığı aşkla bilinen müzisyen Uzay Heparı, Aralık 1993'te modacı Zeynep Tunuslu ile evlenmişti.



Bir döneme damga vuran Heparı, 1994 yılında Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpmış; 11 gün süren bitkisel hayatın ardında 31 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Zeynep Tunuslu, katıldığı programda Heparı'nın ölümüne neden olan kazayla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



Tunuslu, eşi Uzay Heparı'nın hayatını kaybettiği kazayı anlatırken Demet Akbağ için sert ifadeler kullandı:



'Araba kullanmayı bilseydi bu kaza olmazdı'



'Demet Akbağ keşke araba kullanmayı bilip yola çıksaydı ve kaza hiç olmasaydı. Bu talihsiz bir kaza değil, trafik kurallarının ihlaliydi.



'Kör noktada dörtlülerini yakmadı'



Araba kullanmayı bilmeyen bir insanın panikleyip, kör noktada dörtlülerini yakmayarak beklemesi ile sonuçlanan bir şey.



'Türkiye'de cezalar hafif'



Maalesef Türkiye'de cezalar hafif oldukça araba kullanmayı bilmeyen insanlar bu tip kazalara sebep olacak.



'Değişik hayatlar'



Beni yıllar sonra televizyon programına çağırıp ,gözlerimin içine bakarak 'Oğlunun gözleri babasına benziyormuş. Umarım yaşı ve talihi benzemez.' dedi. 'Çok iyi tiyatrocusunuz, tebrik ederim' dedim. Sanki başka birinin hayatıymış gibi konuştu. Değişik hayatlar. Ondan oğluma karşı daha insani yaklaşım beklerdim.' ifadelerini kullandı.



Demet Akbağ'ın eşi de trafik kazasında öldü



Demet Akbağ da 2019 yılında eşi Zafer Çika'yı bir trafik kazasında kaybetti. Ünlü tiyatrocu, katıldığı programında yaşadığı acıyı “Eşimin kaybı hayatımın en büyük kırılma noktası.” diye anlatmıştı.