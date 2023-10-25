Çağla Şıkel'den sağlık durumu açıklaması...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı."BÖYLE BİR ŞEY YOK"Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında çıkan 'evlilik' haberlerine şöyle karşılık vermişti:Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok.4 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORSosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı son paylaşımla ise hayranlarını korkuttu. Şıkel, sosyal medya hesabında hasta yatağından bir paylaşım yaptı ve 4 gündür tedavi atında olduğunu dile getirdi."BENİ MERAK ETMEYİN"Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım.CRP (C-Reaktif Protein) henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklere teşekkür ediyorum. Hepinize sarılıyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ama beni merak etmeyin, bakın Tarçın beni gözünün önünden ayırmıyor."