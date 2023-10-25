Burcu Esmersoy'dan estetik uyarısı!

Uzun süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturan taze gelin Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından estetikle ilgili bir uyarıda bulundu.

Gündemden düşmeyen ünlü isimlerden ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenince sosyal medyada gündem olmuştu.



Kısa sürede tepki toplayan Burcu Esmersoy, sosyal medya ekibinden bir kişinin yanlışlıkla beğendiğini söyleyip özür mesajı yayınlamıştı. Esmersoy, şimdi ise genç kızları estetiğe karşı uyarmasıyla gündeme geldi.



Yüzündeki değişikliklerden rahatsız



Burcu Esmersoy, eski fotoğraflarına bakınca yüzündeki değişikliklerden rahatsız olduğunu söyledi.



"Sakın oynamayın"



Kaşlarını çok ince aldırdığı için pişmanlık duyduğunu itiraf eden Esmersoy, genç kızları estetik konusunda uyardı. “Kaşınızla oranızla buranızla sakın oynamayın. Kendinizle oynadığınızda insan daha sonra çok pişman oluyor.” dedi.