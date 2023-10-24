Yaşam koçlarını ti'ye aldı

Doğu Demirkol kendi sinema filmi projesi için adımını attı. Yaşam koçlarını ti'ye alacak olan Doğu Demirkol, filmin hem senaristi hem de başrolü olacak.

Komedyen Doğu Demirkol bir süredir merhum sanatçı Levent Kırca ile ünlü sanatçı Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile birlikte. Gözlerden uzaktan sade bir arkadaşlık yaşayan Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca çifti, bir yandan mesleki çalışmalarına da devam ediyor.



Kendi hayatını anlattığı Doğu dizisi ile dijitalde yer alan Doğu Demirkol, şimdi de yeni bir sinema projesi için kolları sıvadı. Doğu Demirkol, senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği 'Yaşam Koçu' filmiyle sete çıkacak ve filminde; popüler meslek gruplarından biri olan yaşam koçları ti'ye alınacak. Çekimler, İstanbul'un farklı semtlerinde yapılacak.