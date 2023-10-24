Yalı Çapkını izleyicileri çıldıracak

Ekranların popüler dizisi Yalı Çapkını dizisi, yeni bir müjdeyle izleyici karşısına çıkacak. Star TV tarafından yapılan duyuru, seyircileri coşturacak.

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, 1 haftalık aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sabırsızlıkla beklenen dizi için Star TV’den yeni haber geldi. Ortadoğu'da yaşanan gerginlik sonrası ilan edilen milli yas, pek çok televizyon programının ve dizinin ertelenmesine neden olmuştu.



Bu dizilerden biri de Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını oldu. Bu durum diziseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Star TV’den gelen müjdeli haber, seyircilerin içine su serpti.



Bu hafta üst üste iki bölüm!



Star TV, Yalı Çapkını dizisi için müjdeli haberi duyurdu. Bu hafta iki bölüm birden yayınlanacak.



Yapılan açıklamaya göre Yalı Çapkını’nın ertelenen 42. bölümü 26 Ekim Perşembe günü, 43. bölümü ise 27 Ekim Cuma günü ekranlarda yer alacak.