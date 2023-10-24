Şahan Gökbakar'dan aile pozu

Recep İvedik serisiyle ünlenen komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, özel hayatıyla da merak edilen ünlü isimlerden.2015 yılında nikah masasına oturan ünlü komedyen, Selin Gökbakar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki çocuğu olan Şahan Gökbakar, 43. yaş gününü ailesiyle beraber kutladı."43 bitti"Ünlü isim paylaşımına "43 bitti... İş, güç çok şey başardım ama en büyük başarı ailedir. Sevenlerimle de büyük bir aileyiz. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber" notunu düştü.Gökbakar’ın kızının ve eşinin elindeki oyuncak bebek dikkat çekti. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri, "Peki benim oyuncak bebeği gerçek sanmam....", "Üçüncü çocukları olmuş sandım" yorumlarında bulundu.