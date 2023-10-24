Kızının doğum gününü kutladı

Yeşilçam’ın 'Sultan' lakabıyla anılan usta oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medyayı çok sık kullanmasa da arada yayınladığı karelerle gündeme gelmeye devam ediyor.Şoray, bu kez kızı için yeni bir paylaşımda bulundu. Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü paylaştığı kare ile kutladı.Usta sanatçının kızı Yağmur Ünal 39 yaşında bastı...Ünlü oyuncu yayınladığı duygusal mesajda, "Benim güzel kızım Yağmur'um kurabiyem.. En değerli varlığım, iyi ki doğdun. Hayatımın umudu, sevinci, gururum oldun. Tüm hayallerin gerçek olsun. Yüreğimin titrediği Yağmur'um, hayat güzel kalbine göre hep güzellikler getirsin." ifadelerini kullandı.