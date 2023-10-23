  • USD: 28,10 - 28,15
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Şarkıcı Teoman, 70 yaşına gelince evlenme düşüncesini değiştirdi. Şarkıcı, 80 yaşına geldiğinde evliliği düşünmeye başlayacağını açıkladı.

Ekleme: 23.10.2023 - 08:42 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Teoman Cihangir'de basın mensuplarına yakalandı.

Yöneltilen soruları yanıtlayan Teoman, evlilik konusundaki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. 55 yaşındaki şarkıcı, ölümden korktuğunu vurguladı.

80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım

Konuyu espriye döndüren Teoman şu cümleleri kullandı;

Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.

Bir diğer yandan şarkıcının önceki evliliğinden bir kız çocuğu bulunuyor.
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
İsrail’in katliamlarına Hollanda da arka çıktı! Mecliste skandal karar: Özgür Filistin diyemezsiniz!
Başkan Erdoğan 8. Aile Şurası'nda konuşuyor
Can Ataklı'dan skandal ifadeler! 'Hamas dinci terör örgütüdür'
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli olacak
İSKİ'ye ait isale hattında boru patladı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!

İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…