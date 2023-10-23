Şeyma Subaşı'ndan Kur'an-ı Kerim paylaşımı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile tek celsede boşandı.Ayrılır ayrılmaz eski günlerine geri dönen Subaşı, gittiği partilerle ve verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyordu.Son dönemde iddialı karelerini yeniden paylaşmaya başlayan Subaşı, Kur'an sayfasını paylaşarak herkesi şaşırttı. 'Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum.' diyen Subaşı, devamında ise şunları yazdı:'Her şeyin Kur'an'da anlatıldığı aşikar ve bu bende tarifsiz bir huzur ve adalet duygusu, iyiliğe inanma, iyi olma motivasyonu getiriyor.Kur'an'da Allah'ın ilahi hikmeti parıldar, bizi doğruluk ve anlayış yoluna yönlendirir. Bu duygu gerçekten kelimelerin ötesinde beni alçakgönüllü kılan derin bir bağ.'