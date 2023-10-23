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Selahattin Taşdöğen'den tartışma yaratacak açıklama!

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen İsrail-Filistin arasında yaşanan savaşla ilgili tartışma yaratacak sözlere imza attı. Taşdöğen "Yaşanan katliamı kınıyorum" sözlerinin devamında çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Ekleme: 23.10.2023 - 01:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
İsrail ordusu, 15 gündür Gazze'yi aralıksız bombalıyor. Dünyada birçok insanın tepki gösterdiği İsrail-Filistin savaşıyla ilgili ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Başka Açıdan TV adlı YouTube kanalının sokak röportajında konuşan oyuncunun, Hamas-İsrail savaşı hakkındaki sözleri tartışma yarattı.

Selahattin Taşdöğen'den tartışma yaratacak açıklama!

"FİLİSTİN HALKI BUNU HAK EDİYOR"

Her gün onlarca masum insanın can verdiği savaşla ilgili bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, bir yandan İsrail'i kınadığını söylerken, bir yandan da Filistinlileri ve Arapları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın, mal sahibiyken kiracı oldun. Her şey para değildir. Vatan, eğer kanını döktüysen vatandır. Bizim başımızda bir Atatürk vardı. Onların yok, keşke olabilseydi. Bütün Arap toplulukları nerede? Neden Filistin'e yardım etmiyorlar? Irkçı değilim, ama Araplardan nefret ederim. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Sokağa çıkıp da Mehmetçik Gazze'ye diyenler öncelikle buyursunlar, kendileri gitsinler. Orada bir savaşsınlar. Ki askere bile gitmiş değildirler. Ama beni ilgilendiren bir olay olursa, kanımın son damlasına kadar kendi ülkemde bayrağımı, toprağımı savunur, savaşırım.

Selahattin Taşdöğen'den tartışma yaratacak açıklama!

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?

1951 yılında dünyaya gelen Selahattin Taşdöğen, 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı. Sanatçı bir aileden geldiğini belirten Taşdöğen, 7 kardeşten 3'ünün oyuncu, 4'ünün de müzisyen olduğunu dile getirmişti.

Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.

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