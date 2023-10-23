Rapçi Emirhan Çakal'ın keyfi yerinde...

Son dönemin başarılı rapçilerinden Emirhan Çakal, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Ala Tokel ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Emirhan Çakal ve Ala Toke, AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra meydan katından bulunan bir restorana gidip yemek eşliğinde keyifli vakit geçirdi.



Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Emirhan Çakal, yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Emirhan Çakal’ın neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.



