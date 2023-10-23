Metin Akpınar'ın ikizlerinden sürpriz paylaşım!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın, yıllar önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Usta sanatçı, "Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek" açıklamasını yapmıştı.Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı."ONLARI ARIYORUM"Kanal D'de sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk olan Duygu Nebioğlu, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. Beni şu an izliyorlarsa 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" şeklinde konuşmuştu."VEFA BORCUMU ÖDEYECEĞİM"Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde "Umardım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını duyurmuştu.Kanal D'nin yaptığı paylaşımdan sonra köyün muhtarı bize ulaştı. Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralare biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikayesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin!"35 YILDIR FOTOĞRAFLARIMIZI SAKLAYAN KADIN"Nebioğlu, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "Yaa sen nasıl bir kadınsın Adile teyzem. Bana bebekliğimi gösteren, neler olduğunu anlatan, 35 yıldır fotoğraflarımızı saklayan kadın" ifadelerini kullanmıştı.İKİZ KARDEŞİ SEVGİ İLE POZ VERDİDuygu Nebioğlu, son paylaşımında ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu Kantarcı ile objektif karşısına geçip, "Adile annemizi görmeye gidiyoruz" mesajını yazdı."TANIDIĞIM ANDAN İTİBAREN ÇOCUKLARIM OLARAK KABUL ETTİM"Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babaları olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık" açıklamasını yapmıştı.