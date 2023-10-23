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'Bihter' setinde kriz!

'Bihter' filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah'ın, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'yle arasının gerildiği iddia edilmişti. 2. Sayfa'da yer alan iddiaya göre Farah Zeynep'in kaprisleri yüzünden tüm set bıktı ve ortam gerildi.

Ekleme: 23.10.2023 - 01:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Kanal D'de 2008-2010 arasında izlenme rekorları kırmıştı. 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen yapım, sinema uyarlamasıyla gündemde.

"FİRDEVS'İ OYNAMAK ÇOK ZOR"

Çekimlerin tamamlandığını belirten Ataizi, “İzleyici bu filmde nasıl bir Firdevs Hanım görecek?” sorusuna şu cevabı vermişti:

Farklı bir karakter oldu. Benim için keyifli bir projeydi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Nebahat Hanım benim için çok güzel sözler söylemişti. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. 'Aşk-ı Memnu' deyince dizi zannedenler var. Tabii o kült bir iş olmuştu. Oyuncu kadrosuyla kalplerde yer eden bir işti. Bu yüzden Firdevs’i oynamak çok zor bir şey. Kalıplaşmış bir iş. Kendime göre güzel bir iş çıkarmaya çalıştım. Sinema filminde çok versiyonlu bir karakteri karşı tarafa sevdirmek zor bir iş. 3-4 yıl süren bir dizide kendilerini daha kolay özdeşleştiriyorlar. Burada da sinema bölümünden güzel bir Firdevs yarattığımı düşünüyorum.

Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği filmde yer alan Hande Ataizi daha önce beğendiğini söylediği oyuncuyla arası bozuldu. Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasında sette başlayan gerilim yeniden gündeme geldi.

'Bihter' setinde kriz!

"BEN BUNU OYNAMAM"

Hande Ataizi "Hiç kimseyle sorunum yok" dese de 2. Sayfa'nın haberine göre; sette büyük bir gerilim oldu. İddiaya göre; Farah Zeynep Abdullah sette herkesle kavgalıydı. Senaryoya müdahale eden ve "Ben bunu oynamam" diyerek setin 2 saat durmasına sebep olan oyuncu Hande Ataizi ile sahnelerinde de pas vermiyordu.

'Bihter' setinde kriz!

SET DURMA NOKTASINA GELDİ!

Ataizi bu durumu dile getirdiğinde sette kıyamet koptu. Set durma noktasına geldi ve iddialara göre Farah Zeynep Abdullah zor ikna edildi. Set bitiminde ekip oyuncuyu engelledi.

Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Olduysa işle ilgilidir sorun benim kimseyle aramda bir problem yok" demişti.

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