Bebeklerinin ismi hakkında konuştu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ten ikiz torunları olacak. Bebekleri için heyecanlı olan İdo Tatlıses, ikizlerine ne isim verecekleri konusunda da ilk kez konuştu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. İkiz babası olmaya hazırlanan İdo Tatlıses, ikiz bebekleri hakkında konuştu. Tatlıses, "Bütün ailede heyecan zirve yapmış durumda doğuma 3 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Ve ben heyecandan yerimde duramıyorum bu sebepten kendimi sürekli alışverişte buluyorum" dedi.İkiz bebeklerinin isimleri konusunda halen daha kararsız olduklarını söyleyen şarkıcı İdo Tatlıses, "Bebeklerimizin ve eşimin sağlığı şuan önemli isimlerine henüz karar vermedik" dedi.