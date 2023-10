Yaptığı hareket gündem oldu!

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, araç içerisindeyken kendisini kayıt altına alan hayranının cep telefonunu elinden alarak camdan fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Ünlü oyuncu Can Yaman, magazin gündeminden düşmüyor.



Erkenci Kuş dizisi ile ün salan Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip. Yerli ve yabancı seveni çok olan Yaman, bir süre önce kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı.



İtalyanların gözdesi



Oyuncu, burada yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir İtalyan kitlesi de olan Yaman, kaslı vücudu ile sık sık dikkat çekiyor.



Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan ünlü isim, katıldığı her organizasyonda yoğun ilgi görüyor.



Hayranı kayıt altına aldı



Tavırlarıyla eleştirilerin de odağında olan Yaman, son olarak sergilediği bir hareketle gündeme oturdu.



Bir hayranı, araç içerisindeki Yaman'ı cep telefonu kamerasıyla kayıt etti.



Telefonunu fırlattı



Bu sırada duruma öfkelenen oyuncu, telefonu elinden çekerek aldı ardından camdan fırlattı.



O anlar sosyal medyada gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi.