Ünlü çift Medine'ye gitti!

Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, eşi Neslişah Alkoçlar ile Medine'ye gitti. Ünlü çiftten sosyal medyada paylaşımda gecikmedi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda aldı.Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Altan, Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi.Ünlü çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki evladı oldu.Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili çift, sosyal medya paylaşımlarında mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne serdi.Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, son olarak Medine'den paylaşımda bulundu.Neslişah Alkoçlar "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notuyla dua emojisi koyarak bir paylaşım yaptı.Ünlü çiftin paylaşımına kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı.İşte o paylaşım...