Pelin Karahan'dan Kavak Yelleri itirafI!

TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına katılan Pelin Karahan, Kavak Yelleri hakkında konuştu. Karahan, Kavak Yelleri dizisinin kendisi için şans olduğunu söyledi.

Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Pelin Karahan, TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına katıldı.



Anne olduktan sonra kısa bir süre ekrana ara veren ve yemek programlarıyla geri dönen Karahan, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.



Anneliğe dair konuşan Pelin Karahan, oyunculuğa dair ise Kavak Yelleri ile ilgili bir itirafta bulundu.



"Para kazanmak için ajansa kaydoldum"



Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan Pelin Karahan, "Üniversitede oyunculuk ya da başka bir bölüm hayal etmiyordum. Benim için o zaman önemli olan bir an evvel mezun olup para kazanmaktı.



Hatta 'Ben asla İstanbul'a gitmeyeceğim' diyordum. Oyunculuk aklımda yoktu. Çevremdekilerin baskısıyla ve ekstra para kazanmak için ajansa kaydoldum. İlk reklam filminde kazandığım para çok tatlı geldi" ifadelerini kullandı.



"Bana Aslı diyorlar"



'Aslı Zeybek' karakterine hayat verdiği Kavak Yelleri dizisinin kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getiren 39 yaşındaki oyuncu, "Kavak Yelleri’nde çok çalıştım ve piştim.



Her şeyi öğrendim. Doğru kanal, doğru cast ve yönetmen benim için büyük bir şanstı. Bana hala 'Aslı' diyorlar, ben de dönüp bakıyorum" açıklamasını yaptı.