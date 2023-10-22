Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu vefat etti

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Mütevelli Heyeti Başkanı; Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti. Kısakürek'in cenazesi, 22 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakiben Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mehmed Kısakürek'in cenazesi 22 Ekim Pazar öğle namazını müteakiben Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanına defnedilecek.



KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat eden oğlu Mehmed Kısakürek için taziye mesajı yayımladı.



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



MEHMED KISAKÜREK KİMDİR?

Ankara Univeristesi Eğitim Bilimlari Fakültesi Eğitim Programları Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi " Avrupa Birliği Eğitim Programları ve ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kurumsal Koordinatörü " ve ECTS/DS Türk Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Mehmet Ali Kısakürek evli ve 2 çocuk sahibidir.