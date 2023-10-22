Nazan Öncel hastane odasından paylaştı!

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nazan Öncel son paylaşımıyla gündem oldu. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Öncel, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Öncel, Nükhet Duru'nun 'kurşun döktürelim nazar bu' dediğini de notuna ekledi.

Nazan Öncel 90'lı yıllardan itibaren pp müzikte sayılı isimler arasında yer alıyor. Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Öncel, hastaneden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu."BENİ BU GÜZEL HAVALAR MAHVETTİ"Instagram hesabından hastane odasında bir fotoğraf paylaşan Öncel fotoğrafa, "Şairin dediği gibi “Beni bu güzel havalar mahvetti.” Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor. Ateş v.s. “Kurşun döktürelim nazar bu” diyor canım arkadaşım Nükhet Duru. Üç güne bi’şeyim kalmazmış. Öyle diyelim öyle olsun" notunu düştü.