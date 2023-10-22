Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman ile iş insanı Fatih İçmeli en mutlu günlerini yaşıyor..Yaklaşık 3,5 yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda nişanlanmışlardı.Öykü Gürman ile Fatih İçmeli çifti bir ömür birlikteliğe imza atarak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdiler.