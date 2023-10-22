Bakü'de dünyaevine girdiler
Şarkıcı Öykü Gürman, iş insanı Fatih İçmeli ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi.
Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman ile iş insanı Fatih İçmeli en mutlu günlerini yaşıyor..
Yaklaşık 3,5 yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda nişanlanmışlardı.
Bakü'de evlendiler
Öykü Gürman ile Fatih İçmeli çifti bir ömür birlikteliğe imza atarak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdiler.
Yaklaşık 3,5 yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda nişanlanmışlardı.
Bakü'de evlendiler
Öykü Gürman ile Fatih İçmeli çifti bir ömür birlikteliğe imza atarak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdiler.