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Tuğba Özerk'ten ilginç itiraflar...

Tuğba Özerk, Melike Öcalan'ın sunumuyla TRT Müzik’te ekranlara gelen 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu. Ülü şarkıcı, hayatına dair bilinmeyenleri anlatırken, samimi itiraflarda da bulundu.

Ekleme: 21.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 21.10.2023 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Tuğba Özerk, henüz dokuz aylıkken Sezen Aksu’nun "Bu çocuk melodik ağlıyor, görürsünüz çok büyük bir şarkıcı olacak" sözleriyle müzik yeteneğinin keşfedildiğini söyledi. 2.5 yaşında şarkı söylemeye başlayandığını belirten sanatçı, ilk söylediği parçanın ‘Mastika’ olduğunu açıkladı.

"TRT'NİN BENDEKİ YERİ AYRIDIR"

Müzik kariyerinin TRT’de Sezen Aksu’nun yılbaşı programıyla başladığını dile getiren Özerk, "TRT benim ilk sahnem, ilk büyük heyecanım. Bendeki yeri çok ayrıdır” diyerek duygularını dile getirdi.

Tuğba Özerk'ten ilginç itiraflar...

YATAĞINI YANINDA TAŞIYOR!

İşi gereği çok sık seyahat eden 43 yaşındaki sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını, ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatan Özerk, herkesi şaşırttı.

Öte yandan Tuğba Özerk, müzik şirketi kurduğunu ve genç sanatçıların önünü açarak destek olacağını vurguladı.

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