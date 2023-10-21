Sosyal medya açıklaması

Bir üniversite tarafından düzenlenen söyleyişiye katılan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, basın mensupları ile bir araya geldi.Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu Kerem Bürsin, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Bürsin, eski rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile hakkında çıkan aşk dedikodularına şu yanıtı verdi: "Hiç ilişki falan yok. Hafsanur, çok yakın arkadaşım. Onu çok seviyorum. Bir erkekle bir kadın yan yana gelince hemen bir ilişki durumu yakıştırılıyor"