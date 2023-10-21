Salih Bademci'den Çağatay Ulusoy itirafı!

Salih Bademci, 'Terzi' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Çağatay Ulusuoy hakkında konuştu. Defne Samyeli'nin Youtube'da yayınlanan programına konuk olan başarılı oyuncu, "Çağatay ile çalışmak nasıl?" sorusuna cevap verdi."BİRBİRİMİZİ GAZA GETİRİYORUZ"Çağatay'la çalışmak çok güzel. Sadece tek kötü tarafı var. Sürekli yemek konuşuyor. Ben de öyleyim. Birbirimizi gaza getiriyoruz o konuda. 'Öğlen ne yiyeceğiz?', 'Ne varmış buralarda?', 'Bir tane etçi varmış, duydun mu?' Çağatay'ın bayağı iyi bir damak tadı var. Kendisi de uğraşıyor.DEFNE SAMYELİ'NİN ÇAĞATAY ANISIBu sözler üzerine "Çağatay denince benim de aklıma yemekli bir anı geldi" ifadesini kullanan Defne Samyeli, yakışıklı oyuncu ile bir anısını paylaştı.Sahneye çıkacağım. Kulis olarak kullandığımız ofis gibi bir yerdeyiz. Ortak arkadaşlarımız da var. Çağatay arkadaşlarla az sonra beni izleyecek diye düşünüyorum. Önlerinde suşiler var, dünyanın eti ve suşisi var. O sırada ben de kenarda kebap yiyorum. Bana 'Sen sahneye çıkmadan bu kadar yiyor musun?' diye sormuştu. Yan tarafta kebapçı vardı.