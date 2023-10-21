Deniz Seki'den çarpıcı açıklamalar!

Yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından sahnelere dönen şarkıcı Deniz Seki, haberlerin psikolojisini bozduğunu belirtirken, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Artık nediren haber izlediğini dile getiren Deniz Seki, "Koronbavirüs pandemisi ve deprem zamanında bıkkınlık, gelecek kaygısı yaşadım" dedi.



"YENİDEN DOĞDUM"



Ünlü şarkıcı, "İyi şeye de ağlıyordum, kötü şeye de ağlıyordum. Yeni şarkılarla kendimi onardım, sürekli ağlayan Deniz artık yok. Yeniden doğdum" şeklinde konuştu.



