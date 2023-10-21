Demet Özdemir'in yaz aşkı çabuk bitti

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra sık sık Yunanistan'a giden Demet Özdemir, Yunan Dj Sergio ile görüntülendi.Yunanistan'da ev aldığı için bir ayağı hep orada olan güzel ismin aşkının kısa sürdüğü ortaya çıktı.Atina'daki evin devam eden tadilatı için önceki gün yine Yunanistan'ın yolunu tutan Özdemir'den beklenmedik bir hamle geldi.İddiaya göre; Segio ile orada tekrar görüşen Özdemir, tartışma yaşadığı Dj ile ipleri tamamen kopardı.Hatta güzel oyuncu, Instagram hesabından da Sergio'yu takipten çıkararak bu iddiaları doğrulamış oldu.