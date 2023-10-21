Civan Canova'nın vasiyetiydi!

'Çiçek Taksi', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Karadayı' ve Paramparça' gibi çok izlenen yapımlarda rol alan Civan Canova’nın sağlığında hayali olan ve hazırlıklarını sürdürdüğü Damlalar sergisi, oyuncunun birinci ölüm yıldönümü olan 21 Ağustos 2023'te Tarihi Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşmuştu.Sanatçının vasiyetinin ailesi tarafından yerine getirdikleri sergide, tablo satışlarından elde edilen tüm gelir Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlandı."ARTIK CANIMIZIN BİR PARÇASI SİZİNLE YAŞAYACAK"Oyuncunun kız kardeşi Kumru Tibet, "Sergiye gelenler hatırlar, giriş yazısına not düşmüştük; 'Civan’ın dünyasında sanatın ve çocukların çok özel birer yeri vardı. Bu doğrultuda, sergi süresince tablo satışlarından elde edilecek olan gelirin tamamı, onun güzel ismini, kalbinin bu iki kıymetlisi ile birleştirecek olan LÖSEV'e iletilecektir'. Civanımızın vasiyeti olan sergi boyunca satılan 14 birbirinden güzel ve özel tablosunun tüm gelirini, serginin hazırlık aşamasında gönlümüzden geçtiği şekilde LÖSEV'e aktardık. " ifadelerini kullandı.Kumru Tibet, "Biz sadece aracı olduk Civan’ın tablolarını alanlar ve LÖSEV arasında. Bundan da büyük mutluluk duyduk. Her iki tarafa da Civan'ın ailesi olarak teşekkür ederiz. Evinde, hayatında Civan’dan bir hatıraya yer vermek isteyen ve onun bir tablosunu alan değerli kişilere teşekkür ederiz. Artık canımızın bir parçası sizinle yaşayacak. LÖSEV'e titiz, duyarlı, özenli ve zarif yaklaşımı, diyaloğu için teşekkür ederiz. Ne demişti Civan; Hayat paylaştıkça çoğalıyor. Çoğalınca da değerleniyor, anlam kazanıyor'. Sonsuz özlem ve sevgiyle" açıklamasını yaptı.