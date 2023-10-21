  • USD: 27,97 - 28,02
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Civan Canova'nın vasiyetiydi!

20 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova, duyurusunu yaptığı sergisi 'Damlalar'ı tamamlayamamıştı. Sanatçının vasiyetini yerine getiren ailesi çok anlamlı bir yardıma imza attı.

Ekleme: 21.10.2023 - 01:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
'Çiçek Taksi', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Karadayı' ve Paramparça' gibi çok izlenen yapımlarda rol alan Civan Canova’nın sağlığında hayali olan ve hazırlıklarını sürdürdüğü Damlalar sergisi, oyuncunun birinci ölüm yıldönümü olan 21 Ağustos 2023'te Tarihi Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşmuştu.

Sanatçının vasiyetinin ailesi tarafından yerine getirdikleri sergide, tablo satışlarından elde edilen tüm gelir Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlandı.

Civan Canova'nın vasiyetiydi!

"ARTIK CANIMIZIN BİR PARÇASI SİZİNLE YAŞAYACAK"

Oyuncunun kız kardeşi Kumru Tibet, "Sergiye gelenler hatırlar, giriş yazısına not düşmüştük; 'Civan’ın dünyasında sanatın ve çocukların çok özel birer yeri vardı. Bu doğrultuda, sergi süresince tablo satışlarından elde edilecek olan gelirin tamamı, onun güzel ismini, kalbinin bu iki kıymetlisi ile birleştirecek olan LÖSEV'e iletilecektir'. Civanımızın vasiyeti olan sergi boyunca satılan 14 birbirinden güzel ve özel tablosunun tüm gelirini, serginin hazırlık aşamasında gönlümüzden geçtiği şekilde LÖSEV'e aktardık. " ifadelerini kullandı.

Kumru Tibet, "Biz sadece aracı olduk Civan’ın tablolarını alanlar ve LÖSEV arasında. Bundan da büyük mutluluk duyduk. Her iki tarafa da Civan'ın ailesi olarak teşekkür ederiz. Evinde, hayatında Civan’dan bir hatıraya yer vermek isteyen ve onun bir tablosunu alan değerli kişilere teşekkür ederiz. Artık canımızın bir parçası sizinle yaşayacak. LÖSEV'e titiz, duyarlı, özenli ve zarif yaklaşımı, diyaloğu için teşekkür ederiz. Ne demişti Civan; Hayat paylaştıkça çoğalıyor. Çoğalınca da değerleniyor, anlam kazanıyor'. Sonsuz özlem ve sevgiyle" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tezkere açıklaması! Yabancı asker polemiğine son noktayı koydular
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
Bayraktar TB3’ten gökyüzüne ilk adım: Bir test daha başarıyla tamamlandı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı
Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama
Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı
Başkan Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj gönderdi
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: OVP şimdiden meyvelerini vermeye başladı
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
Zehir tacirlerine operasyon
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

Yıllardır acı içinde yaşıyor: 16 yıl önce ameliyatta unutulduğu ortaya çıktı

Yıllardır acı içinde yaşıyor: 16 yıl önce ameliyatta unutulduğu ortaya çıktı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!