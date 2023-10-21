Aşk bitti
Uzun bir süredir aşk yaşayan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'nun sosyal medya hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.
2018 Türkiye Güzeli ünlü model Şevval Şahin özel hayatı ile gündemden düşmüyor. İspanya'nın Ibiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun tatili çok konuşuldu. İş insanı Murat Kazancıoğlu ile tüm yazı yurt dışında geçiren Şevval Şahin cephesinden yeni bir haber geldi.
ŞEVVAL ŞAHİN VE MURAT KAZANCIOĞLU AŞKI BİTTİ
Model Şahin, Murat Kazancıoğlu ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Sosyal medya hesabından Kazancıoğlu'nu takip etmeyi de bırakan Şahin, gündeme bomba gibi düştü. Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'nun ayrılık haberi magazin basınında yerini aldı.
ŞEVVAL ŞAHİN VE MURAT KAZANCIOĞLU AŞKI BİTTİ
Model Şahin, Murat Kazancıoğlu ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Sosyal medya hesabından Kazancıoğlu'nu takip etmeyi de bırakan Şahin, gündeme bomba gibi düştü. Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'nun ayrılık haberi magazin basınında yerini aldı.