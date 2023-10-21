2018 Türkiye Güzeli ünlü model Şevval Şahin özel hayatı ile gündemden düşmüyor. İspanya'nın Ibiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun tatili çok konuşuldu. İş insanı Murat Kazancıoğlu ile tüm yazı yurt dışında geçiren Şevval Şahin cephesinden yeni bir haber geldi.Model Şahin, Murat Kazancıoğlu ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Sosyal medya hesabından Kazancıoğlu'nu takip etmeyi de bırakan Şahin, gündeme bomba gibi düştü. Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'nun ayrılık haberi magazin basınında yerini aldı.