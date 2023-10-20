Yeşilçam'da 1980'li yıllara damga vuran oyuncular arasında yer alan Deniz Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Habertürk'e röportaj veren Deniz Akbulut, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle görme yetisini kaybetmişti. Alkol bağımlısı eşi Erdoğan Kendigelen tarafından şiddete uğrayıp 36 yaşında görme yetisini kaybeden Deniz Akbulut, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Ayrılmak isteyince beni dövdü. Alkol alınca kişiliği değişiyordu. Bir gün beni yine dövdü ve bayıldım. Eşim yaşananlar sonrası hastaneye götürmüş. Hastanede 'Bu kadın ölmüş, morga kaldıracağız' demişler. Bunun üzerine eşim, 'Ölmedi, ölemez' diyerek beni ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürmüş. Ambulansla giderken kalbim kan pompalamaya devam edip duruyormuş. Bir ay yoğun bakımda kalmışım. Bu süreç sonrasında doktorlar yakınlarıma yaşayacağımı fakat gözlerimin görmeyeceği haberini vermiş. Kalbim durunca beynime oksijen gitmemiş ve bu da sinirlerin zarar görmesine olmasına neden olmuş. Görme yetimi de sinirler sebebiyle yitirmişim."Deniz Akbulut, "Yaşadığım bu trajididen sonra ikinci kez dünyaya geldim. 27 yıl geçti üzerinden. O yüzden de kendimi 27 yaşında görüyorum" dedi. Akbulut, "Gözlerim için oyuncu dostlarım da çok uğraştı ama göz sinirlerim hasarlı. Çünkü sinir nakli yok. Tıpta bir çözümü yok maalesef" diyerek sözlerini sürdürdü.İşte Deniz Akbulut'un son hali