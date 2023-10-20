'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu'dan yakın çevresine 100 milyon liralık vurgun

Sosyal medya, yeni bir dolandırıcılık olayını konuşuyor.Bir süredir konuşulan fenomen Dilan Polat olayı gündemdeki yerini koruyor.Kara para aklama olayına ilişkin incelemeler devam ederken şimdi ise yeni bir fenomen adından söz ettiriyor.Bu kez konuşulan isim Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu.Çift, sosyal medyada, "Var Böyle Tipler" kullanıcı adıyla tanınıyor.Yakın çevrelerine 100 milyon liralık vurgunFarklı tiplemelerle çekilen videoları binlerce kez izlenen Talu çifti, 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor.İkilinin, yakın çevresini dolandırarak yurt dışına kaçtıkları öne sürüldü.Olay kısa sürede gündem olunca, çift 1 milyon takipçili hesaplarını ve kişisel hesaplarını kapattı.İddiaları doğrulayan bir diğer olay da, ikiliye pazartesi gününden bu yana ulaşılamaması.Öyle ki fenomenlerin, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdiği de öğrenildi.Ayrıca ikilinin, yakın çevresini iş birliği teklifiyle dolandırdıkları da iddia edildi. Teklifi kabul ederek para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu.Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da dünyaya geldi. “Var Böyle Tipler” adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana “Var Böyle Tipler” adlı Instagram sayfasını yönetiyor.