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Beyaz Gazete
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Paylaşımına tepki yağdı!

İsrail saldırılarından bir süre sonra çektiği selfieleri paylaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada tepki yağdı. 3 günlük yas ilan edilmesini hatırlatan takipçilerin yorumları sonrası Deniz, paylaşımlarını sildi.

Ekleme: 20.10.2023 - 01:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ediyor. Dünya, Orta Doğu'daki kan gölüne şahit oluyor. Savaş bölgesindeki can kayıpları giderek artarken Gazze'de durum ağırlaşıyor. Ünlü isimler de yaşanan acı duruma sosyal medya hesaplarından tepki göstermeyi ihmal etmiyor.

TEPKİ GÖRDÜ

Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aktif bir isim. Son olarak paylaşımlar yapan Deniz beklemediği bir tepki gördü.

Dilan Çiçek Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Paylaşımına tepki yağdı!

"BU FOTOĞRAFI YAYINLAMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?"

3 günlük milli yas kararının hemen ardından kareleri yayınlayan oyuncu, yüzlerce tepki mesajı aldı. Deniz'in paylaşımının altına Filistin bayrakları gönderildi. Oyuncuya, "Bu fotoğrafları yayınlamak için doğru zaman mı?" şeklinde mesajlar gönderildi.

Paylaşımına tepki yağdı!

ESTETİKSİZ HALİ OLAY OLDU

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.

Paylaşımına tepki yağdı!

"VALLAHİ BEZDİM"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti. Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Paylaşımına tepki yağdı!


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