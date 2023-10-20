Miray Daner'i rahatsız eden pişti!

Miray Daner ile Kubilay Aka'nın ilişkileri iddiaya göre Hilal Altınbilek iddiası nedeniyle bitmişti. Bir etkinlik kapsamında yan yana gelen Miray Daner ile Hilal Altınbilek pişti oldular. Miray Daner'in rahatsız tavırları dikkat çekti.

Kubilay Aka ile Miray Daner tam 4 yıl sevgili olmuştu. Takvim'in haberine göre; çiftin ilişkileri, Hilal Altınbilek yüzünden bitmişti. Miray Daner, Cannes'de gerçekleşen MIPCOM fuarında Hilal Altınbilek ile pişti oldu. Bu anlarda Daner'in yüzünün asık olması dikkat çekti.İlişkinin bitmesine sebep olarak Aka'nın Daner'i oyuncu Hilal Altınbilek'le aldattığı iddiaları gösterilmiştiPişti sırasında Hilal Altınbilek rahat tavırlar sergilerken, Miray Daner'in yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı. Çekim sonrası iki isim de yan yana gelmemek için köşe kapmaca oynadılar.