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Beyaz Gazete
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Merve Oflaz'dan takipçisine tepki!

Survivor yarışmasında birinci olduktan sonra ününe ün katan Merve Oflaz, iç çamaşırının göründüğü şeffaf elbisesiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oflaz, videosunun altına yapılan yorumları görünce de sinirlendi.

Ekleme: 20.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Survivor ile ünlendikten oyunculuk yapmaya başlayan ve Arka Sokaklar adlı dizide 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandıran Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

Beddua ettiler

Ofla, son olarak şeffaf elbisesiyle dans ettiği anları paylaştı. Ancak oyuncunun paylaşımına eleştiri de oldukça fazlaydı. Özellikle bir kişinin beddua ettiği paylaşım Merve Oflaz'ı kızdırdı.

"Pis ağızlı"

Oflaz, takipçisine isyan ederek "Nasıl annesin ya bela okuyorsun terbiyesiz. Her akşam başımı yastığa çok rahat koyuyorum." dedi. Merve Oflaz, hızını alamayarak "Senin gibiler çocuk yetiştiriyor en çok buna üzülüyorum kalkmış bela okuyorsun pis ağızlı. Terbiyesiz hadsiz beğenmiyorsan engelle." diyerek sitem etti.
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