Annesine benzerliği dikkat çekti!
Oyuncu Müge Boz (39), önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le (36) Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Kasım 2019'da dünyaya gelen Vina büyüdükçe adeta annesinin kopyası oldu.
Alışveriş turu sonrası meydan katında bulunan bir restoranda akşam yemeği yiyen Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, kızları Vina’nın uykusu gelince araçlarını bıraktıkları vale noktasına yöneldi.
ANNESİNİN KOPYASI
Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ünlü çiftin neşesi yerindeydi. İki yaşındaki Vina'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
ANNESİNİN KOPYASI
Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ünlü çiftin neşesi yerindeydi. İki yaşındaki Vina'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.