Albüm çıkış tarihini erteledi

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine İsrail tarafından yapılan kanlı saldırı dünyanın gündemine düştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü günlerde Ebru Gündeş yeni bir karar aldı. Cuma günü yeni albümün tanıtacak olan Ebru Gündeş tarihi 17 Kasım'a erteledi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.



Dünyanın birçok ülkesi tarafından kınanan kanlı saldırının ardından ülkemizde de 3 gün milli yas ilan edildi.



Tüm yaşananların ardından Ebru Gündeş'ten hamle geldi. Popbizde'de yer alan habere göre; Ebru Gündeş İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından sonra günü çıkaracağı yeni albümü 'Aşığım Hala'nın çıkış tarihini erteledi. Sanatçı, 17 Kasım'da dinleyicilerle buluşacak.