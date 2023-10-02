Tuğçe Tayfur'dan aile pozu!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturmuştu.Evlendiğinden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tayfur, 1.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile fotoğrafını paylaştı.Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan bu karesine; "Harika bir tablo", "Çok güzelsiniz, maşallah size" ve "Asaletiniz annenizden geliyor" gibi yorumlar yapıldı.