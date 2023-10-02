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Kuruçeşme Açıkhava'da Yaşar rüzgarı!

Yaşar, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda VE Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam pop rüzgârı estirdi. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, popçunun şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti.

Ekleme: 2.10.2023 - 02:03 Güncelleme: 2.10.2023 - 02:08 / Editör: Ozge Selin
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yağmurlu havaya rağmen sevenlerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Yaşar, şöyle konuştu:

Bulutlara, kuşlarla birlikte haber yolladım. Bu gece yağmur yağmasın bir güzellik yapsınlar diye... Anlaşacağız inşallah.

2.5 SAATLİK PERFORMANS

Yaşar, yaklaşık 2.5 saatlik performansı boyunca unutulmaz şarkılarına sevenlerini ortak ederken hayranlarından oluşan dev korosu zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak ünlü sanatçıya eşlik etti.

Boğazın kıyısında güçlü sesi ve sahne enerjisiyle unutulmayacak müzik şölenine imza atan Yaşar, “Aldanırım”, “Cezayir Menekşesi”, “Kuşlar” parçalarıyla 90’lı yıllara selam gönderdi.

Kuruçeşme Açıkhava'da Yaşar rüzgarı!

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü sanatçı binlerce kişiyle birlikte söylediği şarkılarına Kaan Öztürk ve Onur Mete ile yaptığı düetlerle devam etti. Sürprizleriyle müzikseverleri mest eden üçlü, “Bir tanem”, “Güllerin İçinden” performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

Kuruçeşme Açıkhava'da Yaşar rüzgarı!

Yaşar hayranları, geçmişten günümüze uzanan şarkılarla oluşturulan repertuvarı dinlemeye doyamadı. Ünlü popçuyu izlemeye gelenlerin arasında oyuncu İrem Helvacıoğlu ve erkek arkadaşı Ural Kaspar’da vardı.

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