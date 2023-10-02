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Evrim Akın korkuttu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın, geçtiğimiz gün Bahçelievler'de özel bir hastaneden çıkarken kameralara yansıdı. Sağ gözündeki bandajla ilgili açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Akın, Kanal D'de ekranlara gelen 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programıyla ilgili de konuştu.

Ekleme: 2.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 2.10.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' progmında sunuculuk yapan Evrim Akın, geçtiğimiz hafta annesi ve kardeşiyle Nişantaşı Citys'te görüntülenmişti.

Kendisine yönelten evlilik sorusuna üzerine Akın, "Annem, kardeşim ve abim evlenmemi istemiyor. Ben de onların evlenmesini istemiyorum. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Biz bize yeteriz ve böyle mutluyuz" diyerek, şaşırtmıştı.

"REYTİNGLER BOL OLUNCA YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"

Ayrıca Akın, Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı için, "Reytingler iyi olunca böyle yüzümüz gülüyor" demişti.

"DİĞER GÖZÜME MERCEK TAKILMIŞTI"

44 yaşındaki ünlü isim son olarak önceki gün Bahçelievler'de özel bir hastaneden çıkarken objektiflere takıldı.

Sağ gözünde bandaj olan Akın, gazetecilerle konuşarak; "Gözlerimden operasyon geçirdim, bir gün önce de diğer gözüme mercek takılmıştı, şu an bir sıkıntı yok, görebiliyorum" açıklamasında bulundu.

"ERMAN TOROĞLU'NUN OLDUĞU BÖLÜMÜ TEK GEÇERİM"

'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının çok güzel gittiğini ve çok eğlendiğini söyleyen Akın, "Erman Toroğlu'nun olduğu bölümü tek geçerim, Sezen Aksu ve Tarkan'ın evlerine de gitmek isterim. Zaten küçüklüğümden beri Tarkan hayranıyım" şeklinde konuştu.

Evrim Akın korkuttu!
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