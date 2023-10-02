Evrim Akın korkuttu!

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' progmında sunuculuk yapan Evrim Akın, geçtiğimiz hafta annesi ve kardeşiyle Nişantaşı Citys'te görüntülenmişti.Kendisine yönelten evlilik sorusuna üzerine Akın, "Annem, kardeşim ve abim evlenmemi istemiyor. Ben de onların evlenmesini istemiyorum. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Biz bize yeteriz ve böyle mutluyuz" diyerek, şaşırtmıştı.Ayrıca Akın, Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı için, "Reytingler iyi olunca böyle yüzümüz gülüyor" demişti.44 yaşındaki ünlü isim son olarak önceki gün Bahçelievler'de özel bir hastaneden çıkarken objektiflere takıldı.Sağ gözünde bandaj olan Akın, gazetecilerle konuşarak; "Gözlerimden operasyon geçirdim, bir gün önce de diğer gözüme mercek takılmıştı, şu an bir sıkıntı yok, görebiliyorum" açıklamasında bulundu.'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının çok güzel gittiğini ve çok eğlendiğini söyleyen Akın, "Erman Toroğlu'nun olduğu bölümü tek geçerim, Sezen Aksu ve Tarkan'ın evlerine de gitmek isterim. Zaten küçüklüğümden beri Tarkan hayranıyım" şeklinde konuştu.