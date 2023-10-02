Ebru Şancı'dan eğlenceli yorum!

Manken Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı. Nikâha çiftin aileleri ve yakın dostlarından oluşan 100 kişilik davetli topluluğu katılmış, Şancı üç farklı gelinlikle objektif karşısına geçmişti.Mutlu bir evlilik sürdüren ikilinin Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor.EŞİNİN YORUMUNA CEVAP VERDİEvlendikten sonra podyumlara veda eden ve magazin programı sunuculuğu yapan Şancı, 963 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık eşine takılarak, takipçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.Ünlü isim, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşıma eşinden gelen yoruma cevap vermesiyle gündeme geldi."NASIL JÜRİ OLUYORUZ?"Şancı, sahibi olduğu gelinlik markasının Londra çekimleri için model aradıklarını belirterek şöyle yazdı:29/30/31 Ekim tarihleri arasında Londra'da yapılacak olan yeni sezon gelinlik modellerimizin çekimi için güzel Türk kızlarımızı arıyoruz.Eşinin bu paylaşımını gören Öztürk, "Jüri nasıl oluyoruz?" yorumunu yazarak Şancı'ya takıldı.40 yaşındaki eski manken, eşinin yorumuna kayıtsız kalamayarak; "Sen futbolcu seçmelerine kardeşim, hadi" diyerek cevap verdi."EN GÜZELİNİ ALMIŞ ZATEN"İkilinin esprili yorumlaşması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Instagram kullanıcıları, eşlerin bu mesajlarına; "Sen en güzelini seçtin abiciğim" ve "En güzelini almış zaten, daha ne yazıyor?" gibi yorumlar yaptı.