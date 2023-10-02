Büşra Pekin'in yaptığı açıklama dikkat çekti!

Spor ile 15 kilo verince bambaşka bir görünüme kavuşan Büşra Pekin, daha sonra ünlüler dünyasından birçok isim gibi estetik modasına uyup, bıçak masasına yatmıştı.Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan 41 yaşındaki oyuncu, son halini geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden oyuncuya binlerce beğeni gelirken, Pekin'in son halini beğenmeyenler de oldu."BÜŞRA PEKİN DEĞİL SANKİ""Artık tanıyamıyoruz", "Siz kimsiniz", "Bence doğal hali daha güzel", "İsmi yazmasa tanıyamadım" ve "Ɓüşra Pekin değil sanki" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.AÇIKLAMA YAPTIPekin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram sayfasından yeni bir paylaşım yaparak, gelen yorumlarla ilgili açıklama yaptı.Sözlerine, "Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu" diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etti:Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eskimi de seviyorum, yenimi de. Sizi daha çok...