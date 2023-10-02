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Büşra Pekin'in yaptığı açıklama dikkat çekti!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Büşra Pekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği değişimle gündeme gelmişti. Son haline yorum yağan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Ekleme: 2.10.2023 - 02:10 Güncelleme: 2.10.2023 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Spor ile 15 kilo verince bambaşka bir görünüme kavuşan Büşra Pekin, daha sonra ünlüler dünyasından birçok isim gibi estetik modasına uyup, bıçak masasına yatmıştı.

Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan 41 yaşındaki oyuncu, son halini geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden oyuncuya binlerce beğeni gelirken, Pekin'in son halini beğenmeyenler de oldu.

Büşra Pekin'in yaptığı açıklama dikkat çekti!

"BÜŞRA PEKİN DEĞİL SANKİ"

"Artık tanıyamıyoruz", "Siz kimsiniz", "Bence doğal hali daha güzel", "İsmi yazmasa tanıyamadım" ve "Ɓüşra Pekin değil sanki" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Büşra Pekin'in yaptığı açıklama dikkat çekti!

AÇIKLAMA YAPTI

Pekin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram sayfasından yeni bir paylaşım yaparak, gelen yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

Sözlerine, "Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu" diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etti:

Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eskimi de seviyorum, yenimi de. Sizi daha çok...

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