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Beyaz Gazete
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Burcu Kara'dan eleştirilere yanıt

Gün içinde yaşadığı gelişmelerle doğru orantılı olarak her an aynı ruh halinde olamayacağını belirten oyuncu Burcu Kara, "Ben insanım" diyerek hayranlarına tepkisini dile getirdi.

Ekleme: 2.10.2023 - 08:26 Güncelleme: 2.10.2023 - 08:34 / Editör: Ozge Selin
Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan güzel oyuncu, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü çift, Aralık 2022'de dünyaya gelen ikinci çocuklarına ise Can ismini vermişti.

43 yaşındaki oyuncu, katıldığı programda, sokakta karşılaştığı bazı hayranlarının kendisine yönelik eleştirilerini anlattı. Ruh halinin her insan gibi yaşananlara bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini dile getirip dert yandı.

'İnsanım ya bende!'

'Saçmalamamak çok büyük bir sınav. Her gün nasıl aynı olabiliriz? Elbise bakıyorum o anda! 'Sizi çok seviyordum ama çok suratsızsınız' diyor bana. Belki biraz önce canımı sıkan bir şey oldu, belki o gece uyumadım, belki kocamla kavga ettim. İnsanım ya bende!' Ekranda hayat verdiği karakterler ile gerçek hayatın birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Burcu Kara, 'Robot değiliz biz, gülerek gezmiyoruz. Ben insanım, televizyonda gördüğünüz benim işim sadece' ifadelerini kulandı.

2004 yılında 'Haziran Gecesi' dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan; 'Elveda Derken', 'Maskeli Balo', 'Romantik Komedi' serisi ve 'Hakim' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Burcu Kara, son olarak 'Uçuş 811' filminde rol aldı.
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