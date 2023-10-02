Biricik Suden'in isyanı!

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor yapmaktan damarları belirginleşen kolunun fotoğrafını paylaşarak, yaşadığı bir olaya isyan etti.

Hem MFÖ grubu solistlerinden usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu.



Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan ve fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı



Yıllara meydan okuyan Suden, 920 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından damarları belirginleşen kolunun fotoğrafını paylaşarak bir mesaj yayınladı.



Mazhar'ı aramışlar



"Dün gece çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mazhar'ı arayıp, sohbet esnasında da 'Birick'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?' diye sormuş" dedi ve ekledi: "Ben de sormak istiyorum, hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz? Bunu da kendinize bir sorun."



Biricik Suden'in isyanı

Mazhar Alanson da eşinin bu gönderisine alkış ve kalp emojileriyle destek vermeyi ihmal etmedi.