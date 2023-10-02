Angelina Jolie'nın partneri oldu!

Pablo Larraín biyografisi olan ve Dünya'nın en iyi opera sanatçısı olarak gösterilen Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filmininde Angelina Jolie ile birlikte Haluk Bilginer başrolü paylaşacak.

47. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde yaptığı konuşma ve aldığı En İyi Erkek Oyuncu ödülü ile tarihe geçen Haluk Bilginer'in dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrol oynayacağı iddia edildi.



Emmy ödüllü



Maria filminde Jolie'ye başrol olarak eşlik edecek olan Emmy ödüllü tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer'e adeta tebrik mesajları yağıyor.



Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'ı da hazırlayan Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor.



Aynı zamanda Paramount+'ta yayınlanacak olan The Turkish Detective dizisinde de yer alacak olan Haluk Bilginer, bu polisiye dizisiyle ekranlarda sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.