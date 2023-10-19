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Ünlü oyuncu kızıyla İspanya'da görüntülendi!

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile yaklaşık iki yıl evli kaldığı meslektaşı Amber Heard'ün olaylı davası, ikilinin uzlaşmaya varmasıyla geçtiğimiz sene aralık ayında sona ermişti. Davayı kaybetmesinin ardından İspanya'ya taşınan Heard, kızı Oonagh Paige ile birlikte objektiflere takıldı.

Ekleme: 19.10.2023 - 02:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 02:52 / Editör: Ozge Selin
ABD'li oyuncu Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran 2022'de sonuçlandı.

Jüri, Heard'ün Depp'e iftira attığına ve eski eşine 10 milyon dolar cezai tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan biri kabul edilerek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Ünlü oyuncu kızıyla İspanya'da görüntülendi!

ANLAŞMAYA VARDILAR

Bu kararların ardından karşılıklı temyiz başvurusunda bulunan Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard, Aralık 2022'de ise karalama davalarını nihayet çözüme kavuşturarak; modern zamanların en olaylı Hollywood boşanmasına son verdiler. İkilinin avukatları, Heard'ün sigorta şirketinin; Depp'e 1 milyon dolar ödemesini öngören bir anlaşma imzaladı. Heard, 1 milyon dolarlık tazminatı haziran ayında ödedi.

Ünlü oyuncu kızıyla İspanya'da görüntülendi!

KIZIYLA İSPANYA SOKAKLARINDA

Yaşananların ardından gözlerden uzak büyütmek istediği kızı Oonagh ile İspanya'ya yerleşen ve yeni bir hayata başlayan Heard, yanında kızı ve bakıcısıyla birlikte objektiflere takıldı.

Siyah bir pantolonun üzerine beyaz bir bluz giyen Heard, görünümünü yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Saçlarını açık bırakan ünlü ismin makyaj yapmadığı görüldü.

37 yaşındaki Heard'ün kızı Oonagh, bakıcısının elini tutarak yürüdü. Amber, bir süre sonra kızının elini kendisi tuttu. Saçı at kuyruğu yapılan küçük kızın annesine benzerliği ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu kızıyla İspanya'da görüntülendi!

BABASININ KİM OLDUĞUNU HİÇ AÇIKLAMADI

Heard 2021 yılında taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek sahibi olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kızına önceki yıl kaybettiği annesinin onuruna Oonagh Paige adını veren Heard, kızının babasının, yani taşıyıcı anneye sperm bağışlayan kişinin kim olduğunu ise hiç açıklamamıştı.
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