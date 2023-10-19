Fatma Toptaş'tan Gürkan Topçu açıklaması!
Oyuncu Fatma Toptaş, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Gürkan Topçu ile sessiz sedasız yollarını ayırdı. Toptaş, basın mensuplarının sorusu üzerine kısa bir açıklama yaptı.
Fatma Toptaş, önceki akşam Maslak Uniq'te 'Olmayınca Olmuyor' adlı tiyatro oyununu izledi. Ünlü isme, "Şef Gürkan Topçu ile ayrıldığınız yazıldı. Ayrılığın nedenleri nelerdir?" sorusu yöneltildi.
Ekim 2020'de İzmir tatili sırasında evlilik teklifine 'evet' dediği Topçu'yla ilgili soruya Toptaş, "Ayrıldığımız doğru. Ayrılığın nedenleri bize kalsın" karşılığını verdi.
Ekim 2020'de İzmir tatili sırasında evlilik teklifine 'evet' dediği Topçu'yla ilgili soruya Toptaş, "Ayrıldığımız doğru. Ayrılığın nedenleri bize kalsın" karşılığını verdi.