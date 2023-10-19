Düğün sonrası ilk görüntü!

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül akşamı kır düğünüyle mutluluğa 'evet' demişti. Sarıyer'de bir mekanda gerçekleşen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katılmıştı. Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Baykal’ın şahitliğini ise Başar Başaran ve Habil Özden yapmıştı."HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ! BİZ SEVGİLİYİZDüğün sonrası ilk kez görüntülenen 41 yaşındaki oyuncu, "Her şey güzel, hayatımda hiçbir şey değişmedi. Evlilik sadece isim. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Biz sevgiliyiz" dedi."SEBEBİ ÇOCUK DEĞİL"Basın mensuplarının yönelttiği "Sürpriz evliliğinizin sebebi hamilelik mi?" sorusuna Deniz Çakır, "Hayır, çocuk bir proje değil. Biz birlikte yol yürümek istedik. Sebebi o değildi" yanıtını verdi."ARTIK BÜYÜDÜK"Son olarak geçtiğimiz yıl dijital platformda yayınlanan bir dizide kamera karşısına geçen oyuncu, senaryo okumalarına devam ettiğini belirterek, "İyi bir projede yer almak istiyorum. Yüz dinlendirmek olarak algılanmasın ama artık büyüdük ve iyisini seçmek için uğraşıyorum" şeklinde konuştu.