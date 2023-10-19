Demet Özdemir'den Atina pozları...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.Ünlü çift, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 dakika süren duruşma ile tek celsede boşanmıştı. İkili, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.AŞKINI İLAN ETTİOğuzhan Koç'u çabuk unutan 31 yaşındaki güzelin bir süredir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, katıldığı bir partide Yunan DJ ile yakınlaşmıştı."ORAYA GİDİP GELİYORUM"Eşinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yunanistan'da alan Özdemir, oradan ev almıştı. Evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum" demişti.ATİNA'YA GİTTİÖzdemir son paylaştığı pozlarına "Bir çiçek günü değiştirir" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Atina çok şanslı olduğunun farkında mı?", "Demet denilince akla çiçek gelir zaten", "Sensin çiçek" yorumlarında bulundu.