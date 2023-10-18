Şebnem Dönmez'in acı günü

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Handan karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez annesini kaybetti.

Birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez'i vefat etti.



Ünlü oyuncu iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.



72 yaşındaydı



Pazar sabahı yaşam savaşı kaybeden 72 yaşındaki Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı.



Ünlü oyuncu dostları ve sevenlerin desteğiyle ayakta zor durdu.