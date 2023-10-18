  • USD: 27,87 - 27,92
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

En büyük pişmanlığını anlattı

'Küçük Kıyamet', '7. Koğuştaki Mucize' ve '20 Dakika' gibi yapımlarda yer alan İlker Aksum, katıldığı programda en büyük pişmanlığını anlattı. İkinci evliğini geçtiğimiz haziran ayında yapan oyuncu, baba olmak istediğini söyledi.

Ekleme: 18.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Rumi' adlı yapımda yer alan İlker Aksum, geçtiğimiz haziran sonu nikâh masasına oturduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

52 yaşındaki oyuncu, sözlerine; "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu 'Seni birisiyle tanıştıracağım, adı Dilay; nefes koçu' dedi" diyerek başladı.

"MENAJERİN ÇÖPÇATANIM OLDU"

"Ben de böyle şeylere inanmam tabi; evren, gel bana, nefes koçluğu, öfff yani" şeklinde konuşan ünlü isim, şöyle devam etti:

Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, 'Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var.

"BABA OLMAK İSTİYORUM"

İlker Aksum, ilk kez bir itirafta da bulundu ve "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" dedi.

"OYUNCULUKTA EĞİTİM ŞART DEĞİL"

Hacettepe Devlet Konservatuarı mezunu olan, aynı zamanda da tiyatro tarihi üzerine yüksek lisansı yapan İlker Aksum, daha önce söylediği "Oyunculukta eğitim şart değil" cümlesi hatırlatılınca şu yanıtı verdi:

Oyunculukta eğitim şart değil, ne yapacağız Şener Şen'i Adile Naşit'i Aras Bulut'u? Çocuk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Uçak Mühendisi ama, şu an gençler arasında seyrettiğim en yetenekli adam. Kıvanç? Acayip! Kendini çok güzel yetiştirdi. Her baktığımda ayrı bir karakter yapıyor, en son Hadi Be Oğlum'u izledim, ağla ağla bir hal oldum. Bunları reddedemeyiz! Joddie Foster'ı ne yapacağız ilkokul mezunu? Ne oldu eğitim? Eğitim şart.
İsrail’in saldırısında BBC detayı: Hastaneyi böyle hedef göstermişler!
Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal 'Terörist üssü vurduk' açıklaması
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İstanbul'da metrobüs kazası! Vatandaşlar perişan oldu
Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Mehmetçik terör inlerine böyle girdi: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız
Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!