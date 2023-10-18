En büyük pişmanlığını anlattı

'Küçük Kıyamet', '7. Koğuştaki Mucize' ve '20 Dakika' gibi yapımlarda yer alan İlker Aksum, katıldığı programda en büyük pişmanlığını anlattı. İkinci evliğini geçtiğimiz haziran ayında yapan oyuncu, baba olmak istediğini söyledi.

Son olarak 'Rumi' adlı yapımda yer alan İlker Aksum, geçtiğimiz haziran sonu nikâh masasına oturduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.



52 yaşındaki oyuncu, sözlerine; "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu 'Seni birisiyle tanıştıracağım, adı Dilay; nefes koçu' dedi" diyerek başladı.



"MENAJERİN ÇÖPÇATANIM OLDU"



"Ben de böyle şeylere inanmam tabi; evren, gel bana, nefes koçluğu, öfff yani" şeklinde konuşan ünlü isim, şöyle devam etti:



Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, 'Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var.



"BABA OLMAK İSTİYORUM"



İlker Aksum, ilk kez bir itirafta da bulundu ve "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" dedi.



"OYUNCULUKTA EĞİTİM ŞART DEĞİL"



Hacettepe Devlet Konservatuarı mezunu olan, aynı zamanda da tiyatro tarihi üzerine yüksek lisansı yapan İlker Aksum, daha önce söylediği "Oyunculukta eğitim şart değil" cümlesi hatırlatılınca şu yanıtı verdi:



Oyunculukta eğitim şart değil, ne yapacağız Şener Şen'i Adile Naşit'i Aras Bulut'u? Çocuk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Uçak Mühendisi ama, şu an gençler arasında seyrettiğim en yetenekli adam. Kıvanç? Acayip! Kendini çok güzel yetiştirdi. Her baktığımda ayrı bir karakter yapıyor, en son Hadi Be Oğlum'u izledim, ağla ağla bir hal oldum. Bunları reddedemeyiz! Joddie Foster'ı ne yapacağız ilkokul mezunu? Ne oldu eğitim? Eğitim şart.