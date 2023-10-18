Berdan Mardini sevgilisiyle el ele görüntülendi

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.Berdan Mardini, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile ilk kez görüntülendi. Önceki gün Etiler’de bulunan bir iş merkezine girerken görüntülenen ikili, el ele objektiflere yansıdı.Tarzıyla da sık sık gündeme gelen Mardini, pançolu kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Gazetecilerin sorularına cevap veren Berdan Mardini, “Bir görüşmemden dolayı bu tarafa geldim, normalde Bahçeşehir’den dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Görüşmem bittikten sonra güzel bir akşam yemeği yiyip, eve döneceğiz” dedi.