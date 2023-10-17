Sessiz sedasız ayrıldılar!
Recep İvedik, Kiraz Mevsimi, Hayat Devam Ediyor ve Bay Yanlış gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu Fatma Toptaş uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Şef Gürkan Topçu ile yollarını ayırdı.
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fatma Toptaş, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Şef Gürkan Topçu’yla yollarını ayırdı.
Gürkan Şef, Urla’da tatildeyken sevgilisine sürpriz yapmış ve mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde evlilik teklifi etmişti. Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile paylaşmıştı.
Gürkan Şef, Urla’da tatildeyken sevgilisine sürpriz yapmış ve mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde evlilik teklifi etmişti. Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile paylaşmıştı.